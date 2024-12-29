بقرة لكل سيدتَين مجانًا.. "الزراعة" توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان -تفاصيل

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- أحمد السعداوي:

قام مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة(SAIL) ، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ بتوزيع ٥٢ عِجلة، تحت عشار، لعدد ١٠٤ سيدات من قرى وادي الصعايدة بمحافظة أسوان، مجانًا؛ حيث تتشارك كل اثنتين في بقرة واحدة.

وقال د.هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إن القرى المستفيدة من المنح هي: الإيمان والشهامة والسماحة، وعمرو بن العاص، والأشراف، مضيفًا أن المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأشار درويش إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعي متكامل بمناطق الاستصلاح الجديدة، وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي.

وأضاف المدير التنفيذي للمشروع أنه يتم صرف أعلاف لمدة شهرَين لكل رأس.