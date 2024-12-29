لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بقرة لكل سيدتَين مجانًا.. "الزراعة" توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان -تفاصيل

04:46 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان (4)
  • عرض 4 صورة
    توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان (3)
  • عرض 4 صورة
    توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد السعداوي:

قام مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة(SAIL) ، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ بتوزيع ٥٢ عِجلة، تحت عشار، لعدد ١٠٤ سيدات من قرى وادي الصعايدة بمحافظة أسوان، مجانًا؛ حيث تتشارك كل اثنتين في بقرة واحدة.

وقال د.هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إن القرى المستفيدة من المنح هي: الإيمان والشهامة والسماحة، وعمرو بن العاص، والأشراف، مضيفًا أن المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأشار درويش إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعي متكامل بمناطق الاستصلاح الجديدة، وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي.

وأضاف المدير التنفيذي للمشروع أنه يتم صرف أعلاف لمدة شهرَين لكل رأس.

توزيع ابقار سيدات وادي الصعايدة أسوان مشروع التنمية الزراعية المستدامة علاء فاروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟