صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملًا "غير منتظم" في 4 محافظات

كتب- محمد أبوبكر:

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، لـ12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل، من بند "مواجهة الحوادث"، ورعايات صحية واجتماعية، في 4 محافظات؛ هي: القاهرة وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية.

وقال الوزير، في تصريحات له اليوم، إن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأُسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ، لقوا مصرعهم في حادث سقوط "سقالة معدنية"، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل عامل.

وتابع جبران: ومبلغ 440 ألف جنيه، لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان، بواقع 200 جنيه لكل أُسرة، لعاملَين متوفيَين، و40 ألف جنيه لعاملَين مُصابَين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، ومبلغ 20 ألف لعاملَين من محافظة الإسماعيلية، كإعانات طبية، بواقع 10 آلاف جنيه لكل عامل.