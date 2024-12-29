قصر العيني: اعتماد معامل جديدة وفق المواصفات الدولية من EGAC

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) أوصى باعتماد معمل الميكروبيولوجي ومعمل باثولوجيا النخاع بمستشفى الأطفال أبو الريش (الياباني)، وذلك تحت إشراف الدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

وبحسب بيان، أعرب فريق التقييم وفريق الجودة عن تقديرهم الكبير للمجهودات الاستثنائية التي بذلها فريق العمل في كلا المعملين، خاصة أن عملية التقييم تمت بناءً على المواصفة الدولية الجديدة إصدار 2022، والتي تتطلب من جميع المعامل الدولية الالتزام بها قبل نهاية عام 2025. ورغم ذلك، نجح المعملان في تحقيق هذه المعايير قبل الموعد المحدد بعام كامل، وهو ما يُعد إنجازًا رائدًا يستحق الإشادة والتقدير.

وتجدر الإشارة إلى أن معمل باثولوجيا النخاع حصل على اعتماده الأول منذ عام 2018، بينما تم اعتماد معمل الميكروبيولوجيا منذ عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، كانت معامل الباثولوجيا الكيميائية التابعة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بمستشفى المنيل الجامعي، الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق المواصفة الجديدة للمجلس الوطني للاعتماد.

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