تؤثر على 6 صناعات.. قواعد جديدة للتصدير إلى أوروبا يناير 2026

كتب- محمد نصار:

تواجه بعض الصناعات المصرية وخاصة التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، أزمة مرتقبة مع مطلع شهر يناير 2026.

في هذا التوقيت تدخل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حيز التنفيذ الفعلي، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين: الفترة الانتقالية بدأت 31 أكتوبر 2023 وتنتهي 31 ديسمبر 2025، والنظام الدائم 1 يناير 2026.

وتستهدف الآلية ضمان العدالة في تحمل تكاليف الكربون بين المنتجات المحلية والمستوردة في الاتحاد الأوروبي.

وتمثل "CBAM" خطوة مهمة للحد من تسرب الكربون وضمان تساوي الأسعار الكربونية على المستوى العالمي.

ما هي آلية (سي بي إيه إم - CBAM)؟

تعتبر آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، أداة لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأكثر نظافة في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال التأكيد على دفع ثمن الانبعاثات الكربونية المضمنة الناتجة عن إنتاج سلع معينة مستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن آلية مراقبة الكربون ستضمن أن يكون سعر الكربون للواردات مساويًا لسعر الكربون للإنتاج المحلي، وأن أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي لن تتعرض للتقويض.

ماذا يحدث مع بداية 2026؟

سيتم تطبيق نظام CBAM في نظامه النهائي اعتبارًا من عام 2026، في حين تستمر المرحلة الانتقالية الحالية بين عامي 2023 و2025.

ويتماشى هذا الإدخال التدريجي لنظام CBAM مع التخلص التدريجي من تخصيص المخصصات المجانية بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لدعم إزالة الكربون من صناعة الاتحاد الأوروبي.

ويمكن فحص كثافة الكربون في المنتجات على مدار دورة حياتها الكاملة، بما فيها استخراج المواد الخام والتصنيع والنقل والتوزيع والاستخدام والتخلص من نهاية العمر الافتراضي، وتوفير رؤى كاملة عن سلسلة التوريد.

لائحة الاتحاد الأوروبي للاستيراد وفق البصمة الكربونية للمنتجات

تتطلب لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) استخدام منهجيات متخصصة لحساب البصمة الكربونية في الصناعات المشمولة، والتي تختلف عن تلك المعتمدة في معايير أخرى معروفة مثل PAS 2050، وبروتوكول انبعاثات الغازات الدفيئة WRI/WBCSD، والمنهجية القياسية ISO/TS 14067.

وتلتزم الشركات وفق هذا القرار بتطوير بصمات كربونية للمنتجات تتوافق مع متطلبات CBAM، وتحديثها باستمرار لمواكبة التعديلات التي تطرأ على اللائحة.

وتعتمد دقة وعمق التأثيرات التي تسجلها البصمة الكربونية على جودة البيانات التي يتم جمعها، والنطاق الذي تغطيه، والمنهجية المحاسبية المستخدمة.

ويمكن أيضًا استخدام البصمات الكربونية التي يتم التحقق منها كأساس للحصول على شهادة الحياد الكربوني.

الصناعات التي تخضع لمعايير CBAM الجديدة

1- الأسمنت.

2- الألومنيوم.

3- الأسمدة.

4- الحديد والصلب.

5- الهيدروجين.

6- الكهرباء.

آلية توفيق الأوضاع للصناعات المتأثرة بالقرار

قال الدكتور علي أبو شنة، مساعد وزيرة البيئة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إنهم سيطلقون المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي في الربع الأول من عام 2025.

وأكد "أبو سنة"، في تصريحات إلى مصراوي، أن المرحلة الجديدة تركز على القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والصلب.

وأشار مساعد وزيرة البيئة، إلى أن هذه المرحلة تستهدف مساعدة هذه القطاعات على التوافق البيئي، وخاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) بشكل إلزامي بداية من يناير 2026.

وشدد على أنه توجد لجنة لوضع خطة خاصة بالتعامل مع منظومة CBAM تركز بشكل رئيسي على القطاعات الـ 6 التي تشملها الآلية، وعلى الشركات التي تعتمد على التصدير للخارج.