28 نصيحة مهمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض المعدية

كتب - أحمد جمعة:

حدد دليل التثقيف الصحي المدرسي، عددًا من النصائح المهمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض المعدية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام التي تشهد انتشارًا للفيروسات التنفسية.

يأتي الدليل الذي أصدره قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وجرى تعميمه على مستوى الجمهورية، حرصا من وزارة الصحة على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للأطفال، متضمنًا أهم الإرشادات الصحية للأطفال، للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية ومن الحوادث وتعليمهم بعض السلوكيات الهامة، والتي تمتد معهم خلال رحلة حياتهم، وكذلك إرشادات لفرق العمل بالمنشآت التعليمية حفاظًا على تكامل الحياة الصحية للأطفال في المدرسة.

وتشمل طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية:

* ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية باستمرار.

* اغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات، وعند لمس الأسطح والأماكن الملوثة أو التي بها تراب.

* تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

* ضرورة استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

* تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو السعال.

* تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم باليد غير النظيفة.

* عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين (مثل المنشفة، المناديل، فرشاة الأسنان، المقص، وآلات الحلاقة).

* عند الشعور بأي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب إخبار الوالدين أو المدرس في المدرسة لطلب استشارة الطبيب فورًا.

* عدم التعامل مع الحيوانات المشتبه في حملها العدوى.

* الحفاظ على المسافات البينية أثناء التعاملات اليومية مع الأشخاص.

* الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

* الالتزام بتلقي التطعيمات المدرسية اللازمة.

* تجنب مخالطة المرضى.

* اغسل الفاكهة والخضروات جيدًا قبل الأكل.

* عدم تناول الطعام والشراب المكشوف والمعرض للذباب.

* تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن، خاصة التي تحتوي على فيتامين "سي"، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين.

* تجنب التعرض للدغات البعوض.

* عند التواجد في الأماكن التي ينتشر بها البعوض، يجب ارتداء الملابس ذات الأكمام والأرجل الطويلة، ووضع الدهانات الطاردة للبعوض على المناطق المكشوفة من الجسم.

* دم النزول في مياه الترع لتجنب الإصابة بمرض البلهارسيا.

* عدم التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع للحد من حالات العقر.

* عدم إزعاج الحيوانات أو الاقتراب المباشر منها، لتجنب إثارتها وردود فعلها العنيفة تجاه من يقف مقابلها، مع عدم إيذاء الحيوانات في الشارع.

* عدم التعرض للكلاب إذا كانت نائمة، أو تطعم أولادها، أو مقيدة، أو داخل سور.

* يجب إبلاغ الوالدين فورًا حال التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان.

* تجنب اللعب مع الحيوانات ذات الطبيعة الشرسة دون وجود تدريب مسبق.

* احرص على ممارسة التمرينات الرياضية لرفع المناعة، وتقوية العضلات، واستنشاق الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

* الابتعاد عن الأشخاص المدخنين لأن التدخين يؤثر على الجهاز التنفسي ويتسبب في الإصابة بالأمراض.

* يفضل ارتداء الكمامات الطبية خاصة في الأماكن شديدة الازدحام وسيئة التهوية، أو في حالة وجود أعراض عدوى تنفسية حادة.

* ابتعد عن الأماكن التي يوجد بها الدخان والغازات التي تضر الجهاز التنفسي، والتي تتسبب في الإصابة بأمراض مثل الربو والالتهابات التي تصيب الرئة والقصبة الهوائية.

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