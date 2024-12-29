أرجو عدم المزايدة نهائيًّا.. رئيس "النواب": نرحب بكل التعديلات بشأن "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب إلى كل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونرحب أيضًا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، في إطار حرص المجلس على الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنٍّ.

وتابع جبالي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع إلى كل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعًا، أرجو عدم المزايدة نهائيًّا، نستمع إلى كل التعديلات بصدر رحب، قُل اقتراحك بصدر رحب، واذكر المبررات، معاك للصبح، نستمع إلى الجميع دون مقاطعة نهائيًّا".

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدَين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.