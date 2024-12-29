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وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره

03:09 م الأحد 29 ديسمبر 2024

وزير العمل محمد جبران

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القاهرة- أ ش أ:

زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مكتب منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث تفقد مكاتب التشغيل وسير العمل وقاعة الاجتماعات، وذلك بعد عملية التطوير التي شهدتها "منطقة العمل".

ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى النائب حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب على الدعم الذي قدمه لعملية التطوير، التي شملت البنية التحتية وتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة.. وقال: "إن هذا الدعم يؤكد الدور الوطني والخدمي الذي يقدمه أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة في تطوير الخدمات، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم".

والتقى الوزير مع العاملين بمنطقة العمل، وحثهم على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطن، موضحا أن هناك خطة يتم تنفيذها خلال هذه الفترة لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الإمكانيات لمديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات.

هذا المحتوى من

Asha
محمد جبران منطقة عمل بولاق الدكرور وزير العمل مكاتب التشغيل
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