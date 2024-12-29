بعد هجوم سمكة القرش.. إغلاق منطقة السقالات بمرسى علم لمدة يومين

كتب- محمد نصار:

قررت وزارة البيئة، بالتعاون مع محافظة البحرالأحمر، إغلاق منطقة السقالات بمرسى علم لمدة يومين.

يأتي ذلك بعد وقوع هجوم من سمكة قرش على 2 من الأجانب بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم.

وبحسب توجيهات وزيرة البيئة، سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة داخلها لمدة يومين اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

كما تقرر رفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة القرش.

وتم تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

كانت وزارة البيئة، تلقت بلاغًا بتعرض 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم.

هجوم القرش أسفر عن إصابة شخص ووفاة الآخر وتم إيداعهم مستشفى بورتو غالب.

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