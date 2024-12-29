10 خطوات لدورة ناجحة لتربية ورعاية دواجن التسمين في الشتاء -إنفوجرافيك

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كتب- أحمد السعداوي:

نشرت حملةُ وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، اليوم الأحد، فيديو وملصقات لتوعية مربي الدواجن، ورعاية القطعان خلال فصل الشتاء، من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقدمت الحملة للمربين ١٠ توصيات وخطوات مهمة، لبداية دورة جديدة لتربية ورعاية دواجن التسمين؛ جاءت كالتالي:

1 - تعتبر الفترة الحالية هي أفضل أوقات السنة للتربية؛ لاعتدال درجات الحرارة.

2 - يتم تطهير العنبر من دورة التربية السابقة ومراجعة النوافذ وشروخ الحوائط؛ لتجنب دخول الفئران والحشرات.

3 - يتم وضع الفرشة بحيث يكون سمكها من 3- 4 سم، ومتساوية في جميع أنحاء العنبر.

4 - خلال فترة التحضين؛ يتم وضع الطيور في ثُلث العنبر؛ لسهولة الرعاية والمتابعة.

5 - يجب الاهتمام بالتدفئة خلال الأسبوع الأول من العمر؛ لأن هذه الفترة من الفترات الحرجة في حياة الطائر.

6 - يجب الاهتمام بتشغيل الشفاطات خلال الفترة الأولى من العمر؛ بحيث يكون 10 ثواني عمل و40 ثانية راحة؛ لتجديد تهوية العنبر ومنع تلوثه بالأمونيا.

7 - يتم تقديم الأعلاف المناسبة خلال مراحل النمو المختلفة (بادي من 1 – 10 أيام)، و(نامي من 11- 22 يومًا)، و(ناهي من 23 يومًا حتى التسويق)، وكذلك الماء النظيف.

8 - يجب تطعيم الطيور طبقًا للبرنامج الموضوع من المراكز البيطرية بالمحافظة.

9 - يتم التخلص الآمن من الطيور النافقة.

10- يجب الذبح في المجازر الآلية؛ لوجود المراقبة البيطرية.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجَّه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لدعم جهود الإرشاد الزراعي؛ حيث ينفذ الحملةَ مركزُ المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.