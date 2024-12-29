محافظ القاهرة يستقبل وزير التموين قبل افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية

كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أول زيارة رسمية لوزير التموين لمبنى الديوان العام للمحافظة، ليتفقد عددًا من المشروعات والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في مستهل زيارة وزير التموين لمحافظة القاهرة لافتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية، والمركز التكنولوجي للخدمات التموينية، ومنفذ دائم لبيع السلع الأساسية بروض الفرج.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين، وعلاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد عصام، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لتطوير الخدمات التموينية، ومناقشة المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض المشروعات الحالية في مجال التموين والتجارة الداخلية، والملفات المتعلقة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتنظيم عدد من المعارض لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشاد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل جاهدة على دعم جهود وزارة التموين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التموين لضمان استدامة وتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بكفاءة عالية.

وعقب اللقاء، شهد الحضور عرضًا تقديميًا بالقاعة الكبرى بالديوان العام تم خلاله استعراض أهم المؤشرات والإنجازات التموينية بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان المستفيدين من التموين بالعاصمة 6 ملايين و893 ألف مواطن، وعدد البطاقات التموينية الصادرة يبلغ 2 مليون و141 ألف بطاقة، ويوجد 916 بدالًا تموينيًا لصرف السلع التموينية، و288 جمعية استهلاكية، و550 منفذًا لمشروع جمعيتي.

كما يبلغ عدد الصوامع بالعاصمة صومعتين، ويبلغ إجمالي عدد المطاحن 18 مطحنًا منهم 13 قطاع عام، و5 قطاع خاص، ويبلغ عدد المخابز البلدية 2028 مخبزًا، ويوجد بالقاهرة 341 محطة وقود.

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