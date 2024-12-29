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"النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية

01:33 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مجلس النواب

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القاهرة- أ ش أ:

استقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من حزب مستقبل وطن، في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

وحضر الشباب جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات التي تُجرى بداخله.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المجلس إلى تعزيز الوعي البرلماني لدى الشباب، وإطلاعهم على الأسس الديمقراطية التي ترتكز عليها عملية التشريع والرقابة.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب شباب حزب مستقبل وطن الثقافة البرلمانية
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