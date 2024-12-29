"النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية

القاهرة- أ ش أ:

استقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من حزب مستقبل وطن، في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

وحضر الشباب جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات التي تُجرى بداخله.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المجلس إلى تعزيز الوعي البرلماني لدى الشباب، وإطلاعهم على الأسس الديمقراطية التي ترتكز عليها عملية التشريع والرقابة.