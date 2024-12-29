هيئة الأنفاق تدرس إضافة أبواب على أرصفة الخط الثاني لمترو الأنفاق - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تستهدف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تطوير وتحديث أنظمة الخط الثاني لمترو الأنفاق، وذلك ضمن خطتها لتحديث وإعادة تأهيل مختلف خطوط المترو لرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وفي أكتوبر 2022 تقدم لتنفيذ أعمال تطوير الأنظمة 4 تحالفات وهي (كولاس ريل - ألستوم - EEB الصينية - Tso الفرنسية).

تطوير أنظمة الخط الثاني لمترو الأنفاق

تشمل أعمال تطوير أنظمة الخط الثاني لمترو الأنفاق، تحديث بعض الأنظمة القديمة وتركيب أخرى جديدة مثل أنظمة الإشارات والتحكم المركزي ‏والاتصالات.

ومن المستهدف أن يتم زيادة العمر الافتراضي الخاص بهذه القطاعات إلى 25 سنة إضافية.

وتدرس هيئة الأنفاق، إضافة أبواب على الأرصفة، بجانب حالة الأعمال المدنية للخط، وحالة الأنظمة التي لم يشملها العقد.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل أنظمة التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة وزيادة العمر الافتراضي لها 25 سنة إضافية.‏

كما يستهدف ‏التغلب على مشكلة عدم توفر قطع الغيار نظرًا لتقادم الأنظمة.، و‏إضافة بعض الأنظمة الحديثة والتي تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مع ‏تقليل تكلفة الصيانة وخفض تكلفة التشغيل.

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