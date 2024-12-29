"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، قيامَ حزب مستقبل وطن بسداد الديون المستحقة على المزارعين على مستوى الجمهورية، لدى البنك الزراعي المصري، ممن تقل مديونيتهم عن 10 آلاف جنيه، مشيدًا بالتعددية الحزبية داخل المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال عقد سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة مع أمناء الحزب والتنظيم بالأقسام والمراكز، في 5 محافظات؛ هي "البحر الأحمر، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان"، لاستعراض خطة العمل الحزبي على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وعدد من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، واللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، وعماد سيف أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، والنائب محمد العماري أمين الحزب بمحافظة الأقصر، والنائب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، والنائب مجد الدين حسيبو أمين الحزب بمحافظة أسوان.

وأشار النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية؛ للمتابعة اليومية لكل الفاعليات والمبادرات التي يتم تنفيذها في كل المحافظات.