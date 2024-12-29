3 قيادات يتنافسون على رئاسة قطاعات الشؤون المالية بـ"الوجه القبلي" للإنتاج

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، اليوم الأحد، إغلاقَ باب تلقي طلبات التقدم لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة، بعد إعادة الإعلان عن الوظيفة بعد رسوب المنافس الوحيد على شغل الدرجة أمام اختبار خاص من قِبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحسب معلومات خاصة لـ"مصراوي"، فإن ثلاث قيادات تقدموا للمنافسة على شغل الوظيفة؛ منهم المحاسبة أميرة صلاح رئيس قطاع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وأيمن غراب رئيس قطاع النقد الأجنبي بشركة وسط الدلتا للإنتاج، وبهاء قطري رئيس القطاع المالي بمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء؛ الذي تقدم للمرة الثانية لشغل الوظيفة.

يُذكر أن رفض المحاسب رضا كشك، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بشركة الوجه القبلي للإنتاج، التجديد له كمستشار لحين شغل الوظيفة؛ بسبب ظروف خاصة، إلا أن هناك معلومات نوهت برفض قيادة مالية تجديد التعاقد مع رئيس القطاعات لحين شغل الوظيفة.

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