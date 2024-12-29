أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين 30 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الطقس غدًا سيكون بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما سيكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، مع احتمال وصوله لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت الهيئة: هناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

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