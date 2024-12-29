تفاصيل انعقاد الجمعية المجمعة لشركات الكهرباء لمناقشة ميزانيات العام المالي

كتب- محمد صلاح:

بدأت أعمال الجمعية العامة المجمعة لشركات الكهرباء، برئاسة الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد؛ لمناقشة واستعراض ميزانيات شركات الكهرباء عن العام المالي الماضي، وأبرز ما تم تنفيذه خلالها من خطط ومشروعات ونفقات وغيرها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الجمعية تم تبكير موعد انعقادها عن كل عام؛ استجابةً لمطلب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ كان يمتد عقدها بعد انتهاء جمعية الشركة القابضة لكهرباء مصر بشهر على الأقل، فللمرة الأولى يتم عقدها بعد "القابضة" بأسبوع مباشرةً.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزير الكهرباء سوف يستعرض جميع ميزانيات شركات التوزيع والإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والنتائج التي تم تحقيقها، مشيرًا إلى أنه ربما يتم في وقت قريب إجراء تغييرات في الأعضاء المتفرغين؛ نظرًا لما تتطلبه طبيعة الفترة المقبلة.

ونوه المصدر بأن هناك اتجاهًا للإبقاء على بعض رؤساء الشركات حتى انتهاء العقد المبرم مع بعضهم بنهاية مايو ٢٠٢٥، علمًا بأن هناك رؤساء شركات ستنتهي عقودهم مطلع يناير المقبل، ومن الوارد تغييرهم؛ إلا أن التغييرات حتى اللحظة ما زالت طي الكتمان من قِبل الوزير.

وأكد المصدر أن عقود بعض الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر سوف تنتهي في شهر أبريل المقبل؛ مما يؤكد إجراء تغييرات في هيكل الشركة القابضة للكهرباء بعد تأكيدات وجود نية لدى وزير الكهرباء بتجديد الثقة في استمرار رئيس القابضة لكهرباء مصر بمنصبه.