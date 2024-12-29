اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالجمالية

كتب- محمد نصار:

تفتتح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، خامس أسواق اليوم الواحد فى القاهرة بمنطقة الجمالية بحي وسط القاهرة.

يأتي ذلك، بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب ٢٠%، يعقبها افتتاح المركز التكنولوجي للخدمات التموينية بحي روض الفرج،ثم افتتاح المنفذ الدائم لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي حي روض الفرج.

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