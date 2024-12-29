نشرة التوك شو| خطة حكومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج وأصداء القبض على عبدالرحمن القرضاوي

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب عن القبض على عبدالرحمن القرضاوي: الوحيد اللي طردته من الاستوديو

علق الإعلامي عمرو أديب على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية أثناء مغادرته سوريا.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب إنه طرد القرضاوي من الاستوديو في إحدى حلقاته، موضحًا: "المرة الوحيدة التي طردت فيها شخصًا من الاستوديو كان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وكان يستحق الطرد والضرب، لأنه شخص مريض وكانت عنده عقدة إنه مش قرضاوي".

أحمد موسى: مصر خط أحمر ولن يُسمح لأحد بزعزعة أمنها

شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاداً على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر، مؤكداً أن مصر خط أحمر ولن يُسمح لأحد بزعزعة أمنها.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، حذر موسى من محاولات بعض الدول والقنوات الإعلامية لنشر الفوضى والشائعات في مصر، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى عرقلة تقدم البلاد وتقويض استقرارها.

أحمد موسى يطالب بتسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي بعد القبض عليه في بيروت

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنباء تفيد بالقبض على عبدالرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية أثناء خروجه من سوريا.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن عبدالرحمن القرضاوي مطلوب للعدالة المصرية ويقع على قائمة الإنتربول الدولي، حيث يُعتبر من كوادر التنظيم الإخواني الإرهابي.

الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، أنه للأسف لا يمكن الحديث عن وجود عالم عربي موحد في الوقت الحالي، موضحًا أن هناك دولًا عربية محورية وقوية، لكن المصالح بينها متضاربة، مما يعوق إمكانية الوحدة.

خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "استوديو القاهرة" على فضائية روسيا اليوم، أشار الجلاد إلى أهمية دور مصر كوسيط في الأزمات الإقليمية، محذرًا من أن تحول مصر إلى دور المواجهة بدلًا من الوساطة سيكون له تداعيات خطيرة على الجميع.

أسامة ربيع: إزدواجية القناة بالبحيرات المرة تعزز الطاقة الاستيعابية بمعدل 8 سفن إضافية يوميًا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل تطوير القطاع الجنوبي للقناة، موضحا أنه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة يسهم في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلو مترات.

انتهت المرحلة الأولى.. تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة الغزل والنسيج في المحلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الصناعة مثار فخر لكل المصريين لأن شركة الغزل والنسيج تم إنشاؤها منذ عام 1927.