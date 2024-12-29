أمطار رعدية وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 3 يناير 2025.

وحذرت الأرصاد من استمرار الأنخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الإثنين 30 ديسمبر والثلاثاء 31 ديسمبر

امطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

من الأربعاء إلى الجمعة 3 يناير

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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