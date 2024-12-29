اقتراح برغبة أمام الشيوخ بشأن إعادة الشيء لأصله بشوارع وطرق مركز أبو قرقاص

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بأبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله.

وأوضح البرلماني، أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إحدى المناطق التي شهدت بفضل مبادرة "حياة كريمة" عددًا من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، وهو ما خلف وراءه تكسير والعديد من الطرق.

وأشار إلى أن الشركات المنفذة بعد اكتمال أعمالها لا تقوم بإعادة الشيء لأصله وردم التكسير وإعادة رصف الطرق، وهو الأمر الذى تسبب فى مشكلات كبيرة فى الطرق الداخلية بالقرى، وكذلك الطرق التى تصل بين القرى وبعضها.

وأكد حسانين توفيق، أن عدم إعادة الشيء لأصله من أعمال شركات الصرف الصحى والكهرباء والغاز، تسبب فى تعطل مصالح المواطنين، وهناك العديد من الشكاوى التى وصلتنا فى هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة التنمية المحلية بمتابعة التزام الشركات المنفذة للمشروعات بإعادة الشيء لأصله.

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