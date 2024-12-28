عروض فنية وفقرات شعرية في احتفالية قصور الثقافة بمسيرة محمد فوزي

كتب- محمد شاكر:

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، بمسيرة الفنان والمطرب الكبير محمد فوزي، بمركز شباب قرية عطفة الجندي بمحافظة بالغربية، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة برموز وأعلام الفن والإبداع.

شهدت الاحتفالية د. بدوى مبروك مدير عام ثقافة القرية، والمهندس أنور عبد الحميد، نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية، وأهالي القرية، وبعض أفراد عائلة المطرب الراحل، وأدار الاحتفالية نجلاء نصر الدين مدير قصر ثقافة طنطا.

استهلت الفعاليات بلقاء تناول خلاله الدكتور سامح حبيب، السيرة الذاتية والإبداعية للفنان والموسيقار الراحل، مشيرا إلى أن أعماله تميزت بالبهجة عبر تاريخه الذي قدم خلاله مئات الأغنيات التي تضمنتها أفلامه ومنها، "شحات الغرام، حبيبي وعينيا، مال القمر ماله، وحشونا الحبايب"، وأغنيتيه الشهيرتين للأطفال "ماما زمانها جاية" و"ذهب الليل وطلع الفجر"، وأغنيته الرمضانية "هاتوا الفوانيس يا ولاد"، وتلحينه للنشيد الوطني الجزائري، وأكد في ختام حديثه أن محمد فوزي يظل رمزا فنيا رائدا يفخر به الوطن بما قدمه من أعمال احتفظت له بمكانة خاصة بين رموز وأعلام الطرب في مصر والوطن العربي.

أعقب ذلك فقرة إلقاء قصائد شعرية لكل من الشاعر مصطفى منصور، وسهام القصاص، بجانب فقرة فنية لعدد من مواهب القرية في مجالي الغناء والتمثيل.

واختتمت الاحتفالية بإهداء درع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى ابن شقيق الفنان الراحل، تكريما وتقديرا لما قدمه من إسهامات خالدة في عالم الفن.

الاحتفالية أقامتها الإدارة العامة لثقافة القرية، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

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