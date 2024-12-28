الثقافة تطلق "ملتقى فنون البادية" الثامن بالشلاتين -(صور)

كتب- محمد شاكر:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، أولى فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن، بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر،

استهل اليوم بلقاء تحدث خلاله أشرف أحمد، مدرس بمدرسة اللواء سعد أبو دريد، عن تطوير مدينة الشلاتين، موضحا دور الدولة في دعم وتنمية المجتمعات المحلية وخاصة مجتمع البادية.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة حكي شعبي قدمتها سلوى عبد الله، مدرس بمدرسة سعد أبو ريدة، أعقبها أمسية شعرية بمشاركة الشاعر جاد الكريم عبادي، وعدد من الأطفال الموهوبين، بجانب فقرة ألعاب شعبية قدمها عوض الله كرارة، من مديرية الشباب والرياضة بالشلاتين.

كما شهد اليوم مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها تعليم الرسم للفنانة برلنتي أحمد، ورشة مشغولات يدوية بالخوص تدريب فتحية محمد، وأخرى خاصة بالخوص المغربي للمدربة سلوى صابر، بجانب ورشة لتعليم الطباعة للمدربة سحر محمد، وتصميم جدارية تدريب أشرف عبد الرحيم.

وانتهت فقرات اليوم بالعرض الفني لفرقة القصير للفنون الشعبية، وتكريم الرموز من أبناء شلاتين مما لهم دور في تطوير وتنمية مدينة الشلاتين، ومنهم شيك حسن وكيل نائب محافظ البحر الأحمر، آدم حسن سعد الله، رئيس جمعية محميات البحر الأحمر، فاطمة ادرو أمينة المرأة بالشلاتين.

فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن بقرية الشلاتين، تقدمها الإدارة العامة لثقافة القرية، برئاسة د. بدوي مبروك، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، بإشراف محمد رجب، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

حضر افتتاح الملتقى خالد عوض، مدير قصر ثقافة الشلاتين، محمود خزام من مديرية التربية والتعليم، وعبد الوهاب الحضري بإدارة ثقافة القرية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن الملتقى عددا من اللقاءات التثقيفية، العروض الفنية، والأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء البادية، بجانب ورش للمشغولات اليدوية والحرفية، وتختتم فعاليته بعد غد الاثنين، ويشهد حفل الختام معرضا فنيا نتاج الورش.

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