أحمد موسى يطالب بتسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي بعد القبض عليه في بيروت

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنباء تفيد بالقبض على عبدالرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية أثناء خروجه من سوريا.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن عبدالرحمن القرضاوي مطلوب للعدالة المصرية ويقع على قائمة الإنتربول الدولي، حيث يُعتبر من كوادر التنظيم الإخواني الإرهابي.

وأشار الإعلامي إلى أن عبدالرحمن كان يفضل استخدام اسم "عبدالرحمن يوسف" فقط، متهربًا من اسم عائلته الشهيرة.

وأضاف أن القبض عليه جاء نتيجة تحريضه على مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات خلال وجوده في ساحة المسجد الأموي بدمشق.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن هناك أحكامًا صادرة ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي في المحاكم المصرية تصل إلى 15 سنة سجن في عدد من القضايا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنه، متمنيًا تسليمه للقاهرة.

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