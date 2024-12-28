الجلاد: الصراع في السودان مرشح للاستمرار والعلاقة مع إثيوبيا تتسم بالعدائية

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، أن الحرب في السودان والتوترات في القرن الإفريقي، بالإضافة إلى ملف السد الإثيوبي، أصبحت قضايا حيوية تصدرت أجندة الأمن القومي المصري خلال عام 2024، لما تمثله من تهديدات شديدة الخطورة.

وفي حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "استوديو القاهرة" على فضائية روسيا اليوم، أشار الجلاد إلى أن تدفق اللاجئين إلى مصر من مناطق الصراع في السودان عبر الحدود الجنوبية يفرض على البلاد ضرورة تكثيف إجراءات تأمين الحدود، بهدف منع تسلل عناصر متطرفة أو إرهابية ضمن هؤلاء اللاجئين.

وأضاف الجلاد أن الصراع في السودان مرشح للاستمرار، موضحًا أن هذا الملف يعكس تعارض مصالح بعض الدول العربية.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، أن مصر لا تتعامل مع السودان كدولة جارة فقط، بل تعتبره دولة مشتركة تؤثر على أمنها القومي.

وفيما يتعلق بالصراع في القرن الإفريقي، أشار الجلاد إلى أن السياسة المصرية ستبقى ثابتة، رغم أن الملف قد يتعرض للتصعيد.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا تتسم بالعدائية، وقد بدأت منذ أزمة سد النهضة، حيث تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وأكد الجلاد أن موقف مصر من ملف القرن الإفريقي واضح وثابت، كما يتضح من تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التي أكدت أن البحر الأحمر هو للدول المتشاطئة، ولا يمكن السماح لإثيوبيا بالتواجد فيه.

وأشار إلى أن ما حدث في ليبيا بين مصر وتركيا، والذي انتهى بحلول ودية وتوافق بين الطرفين على أرضية المصالح، يشير إلى أن النفوذ التركي في القرن الإفريقي لن يتعاظم، مؤكدًا أن مصر ستكون من الدول الرابحة مما يحدث في المنطقة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.

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