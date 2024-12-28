25 صورة من عزاء والدة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من النواب ومحافظ القليوبية على تقديم واجب العزاء في والدة النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان من بين أبرز الحاضرين المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار أحمد مناع الأمين العام مجلس النواب، ووكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنواب عصام هلال والنائب محمود سعد والنائب اللواء محمود العيسوى والنائب خالد عبدالمولى والكابتن محسن أحمد حتة أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا.

كانت والدة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، توفيت أمس وشيع "بدوى" الفقيدة من المسجد البحري في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

اقرأ أيضا..

سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة