أسامة ربيع: إزدواجية القناة بالبحيرات المرة تعزز الطاقة الاستيعابية بمعدل 8 سفن إضافية يوميًا

كتب- حسن مرسي:

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل تطوير القطاع الجنوبي للقناة، موضحا أنه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة يسهم في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلو مترات.

وأضاف أن هذا المشروع له أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع الجنوبي والذي كان يتسم بالضيق في البداية وتم عمل اتساع العرض بما يسمح بمرور السفن بسهولة ويسر.

وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إزدواجية القناة في منطقة البحيرات المرة سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل من 6 إلى 8 سفن إضافة في مصر يوميا.

واستكمل أن هذه المشروعات تمت بالجنيه المصري والكراكات والمعدات مصرية والأيادي المصري دون تعطيل المجرى الملاحي من أجل تنفيذ المشروع.

وواصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لم يحدث أي شحوط في القطاع الجنوبي بعد تطويره في أبريل الماضي، مؤكدا أنه سيتم تعميق قناة السويس إلى 27 مترًا.

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم علاج سفينة أصيبت بصاروخ من الحوثيين وتم إجراء عملية إصلاح كامل لها.

واختتم أن قناة السويس لا تقف ساكنة أمام أي موقف من المواقف وتعمل على مدار الـ 24 ساعة ونقدم الخدمات الملاحية على أعلى مستوى لزيادة العائد الدولاري.

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