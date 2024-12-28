أحمد موسى يكشف حقيقة زيارة وزير الخارجية المصرى لدمشق

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما يثار عن زيارة مرتقبة غدا لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي إلى سوريا غير حقيقي، مؤكدا أنه لا يوجد تخطيط أو ترتيبات لسفر وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى سوريا حاليا.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل تحرك تتخذه الدولة المصرية يكون مدروس تماما، ومصر لا تخضع لأي إملاءات من أي جهة أو دولة في العالم.

ونفى موسى، ما تداولته بعض وسائل الإعلام -أي كانت هي مين- عن زيارة مرتقبة للدكتور بدر عبد العاطي إلى العاصمة السورية دمشق، معلقا: هذه معلومات وليست رأيي الشخصي.

وأكد أن وزير الخارجية يجري الآن حوارا مع وزير الداخلية السوداني في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن موقف مصر الثابت واضح وهو دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وهو موقف ثابت طول الوقت ومستمر.

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