مجدي الجلاد: نحن أمام شرق أوسط جديد بتوافقات بين الدول العظمى

كتب- حسن مرسي:

وصف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، عام 2024 بأنه عام مفصلي يشهد تحولات جذرية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط.

خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان ببرنامج "استوديو القاهرة"، عبر فضائية روسيا اليوم"،، أكد الجلاد أن الأحداث المتسارعة في المنطقة، بدءًا من حرب غزة وصولًا إلى التطورات في سوريا ولبنان، ليست مصادفة، بل هي نتيجة لخطط مدروسة تم وضعها منذ سنوات.

يرى الجلاد أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو تطبيق عملي لما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفقًا لمصالح قوى عالمية، مشيرًا إلى أن أحداث أكتوبر 2023 كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل هذه التغيرات.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، الواضح أن ما يحدث الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد هو تطبيق قسري للشرق الأوسط الجديد والخطة الموضوعة منذ سنوات كانت تنتظر الفرصة لتنفيذها، وأحداث 7 أكتوبر عام 2023 كانت البداية الحقيقية لهذا التغيير

وتابع الجلاد، أنه لا يمكن أن نتحدث عن تغييرات جذرية في العالم بدون توافقات بين الدول العظمى، مشددًا على أن الفعل الحقيقي على الأرض لأصحاب القوى وسكان المنطقة مجرد مفعول به

وأعرب الجلاد عن قلقه من استمرار الصراعات في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الصراعات لا تخدم مصالح الشعوب العربية، بل تخدم مصالح قوى خارجية تسعى إلى الهيمنة على المنطقة، مؤكدًا أن النموذج اللبناني يشير إلى أن سوريا قد تكون ملعبا للقوى الخارجية فضلًا عن التنظيمات الداخلية وستكون بمثابة التوسع الجديد لإسرائيل.

وحذر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، من أن مصر قد تواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الأوضاع، خاصة وأنها تلعب دورًا محوريًا في المنطقة.

وشدد الجلاد على أهمية الحفاظ على دور مصر كوسيط في الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن هذا الدور يخدم مصالح جميع الأطراف. كما حذر من الانسياق وراء وعود ومبادرات القوى الخارجية، ودعا إلى ضرورة التحرك بحذر وحكمة في التعامل مع هذه التحديات.

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