رسميًا.. توقف البث الفضائي لقناة اقرأ وتوجهها للرقمي في هذا الموعد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت قناة اقرأ الفضائية، رسميًا عن إلغاء البث الفضائي بدءًا من يناير 2025، على أن يتم تسجيل بعض البرامج وبثها من خلال موقع الفيديوهات يوتيوب، والموقع الرسمي للقناة.

وأشارت القناة في بيان، إلى أنه في إطار التطوير المستمر لتجربة المشاهدة، نعلن عن انتقال اقرأ من البث الفضائي إلى الرقمي.

يُذكر أن قناة اقرأ تم إطلاقها في 21 أكتوبر 1998، حيث تعد واحدة من أبرز القنوات الإسلامية التي تقدم محتوى متنوعًا يعكس الهوية الإسلامية.

ومنذ تأسيسها، ركزت قناة اقرأ على تقديم برامج موجهة لمختلف أفراد الأسرة، وخصصت محتوى متنوعًا للأطفال بهدف تعليمهم القيم والأخلاقيات الإسلامية بطريقة مبسطة.

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