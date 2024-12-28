كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة الغزل والنسيج في المحلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الصناعة مثار فخر لكل المصريين لأن شركة الغزل والنسيج تم إنشاؤها منذ عام 1927.

ولفت إلى أن هناك خطة لتوسع الشركة من حيث الموديلات والبرندات الجديدة وتشمل مفروشات وملابس جديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وإعلاء القيمة المضافة للقطن.

وأكد "الحمصاني"، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة سعت منذ 2014 لتطوير القلعة الصناعية ولا سيما الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكافة ربوع مصر.

وأشار إلى أن هناك خطة وضعتها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بطريقة شاملة تتم على 3 مراحل، وجرى الانتهاء من أولى تلك المراحل بنسبة 100 ٪؜.

واستكمل أن خطة التطوير تشمل إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل لمصانع الغزل والنسيج، حيث ما تم في المحلة إنشاء 5 مصانع جديدة إلى جانب تطوير مصانع أخرى.

وأوضح أن المرحلة الثانية تنتهي منتصف العام المقبل 2025، لافتا إلى أن الدول تعمل على تطوير 65 مصنعًا للغزل والنسيج.

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