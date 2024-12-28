مدبولي ووزير الكهرباء يفتتحان محطة محولات غزل المحلة

الأرصاد عن حالة الطقس غدًا: البرودة شديدة تصل لحد الصقيع

كتب- محمد صلاح:

افتتح اليوم السبت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة محولات غزل المحلة التي تغذي أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية للمشروعات المهمة.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية بحضور المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندس عبدالرحمن سعودي رئيس منطقة كهرباء الدلتا، المهندسة مروة عبدالحميد رئيس قطاع المشروعات.