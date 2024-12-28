بعد توقفها 24 ساعة.. إتاحة شحن عدادات الكهرباء لـ 4.6 مليون مشترك

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عودة العمل بجميع الفروع والإدارات التابعة لها بشأن شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في نطاقها الجغرافي الذي يضم 3 محافظات: الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، ويتخطى عدد مشتركيها 4.6 مليون مشترك.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، السبت، أنه تم إعادة خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عن طريق مراكز الخدمة للشركة والشحن الإلكتروني الخارجي.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أنه ينبغي على العملاء المقيمين في نطاق الشركة الجرافي شحن عداداتهم قبل تلك الفترة لعدم انقطاع التيار عنهم.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انتهت من تطبيق برنامج الشحن الموحد الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع تمهيدًا لتعميمه في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن بدء تشغيل برنامج الشحن الموحد بالنطاق الجغرافي بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء هو السبب وراء توقف خدمة الشحن لمدة 24 ساعة بنطاق الشركة الجرافي.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت الأسبوع الماضي من تطبيق برنامج الشحن الموحد الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع بالنطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتصبح بذلك ثامن شركة توزيع كهرباء يتم تطبيق النظام فيها.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تشغيل المنظومة الموحدة لشحن العدادات مسبقة الدفع يأتي في إطار التيسير على المواطنين وحوكمة عمليات الشحن وتطبيقًا لمعايير التأمين واستدامة الخدمات.

اقرأ أيضًا:

3 زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم.. وخبير يحذر من القادم

رواتب 4000 درهم.. بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وبرودة بداية من اليوم

"العربية للتنصيع" تتعاون مع "نيرك" لإنتاج قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق