وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الغزل والنسيج

القاهرة (أ ش أ)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تسعى لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.

وقال الشيمي، في كلمة له خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، إن شركة مصر للغزل والنسيج كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار، مضيفا أنه منذ عشرينات القرن الماضي تعد الشركة رمزًا من رموز القوى الاقتصادية ومن أعرق الصناعات في تاريخ مصر الوطني.

وأضاف: اليوم نرى نموذجًا حيًا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها القطاع العام بفضل رؤية القيادة السياسية، وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح "الشيمي"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدا على التزام الدولة بتطوير أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن المشروع القومي للغزل ليس مشروعًا استثماريًا ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضًا تطوير كل حلقات القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءًا بزراعته وصولًا إلى الملابس الجاهزة ثم التجارة والتسويق.

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