لأول مرة.. الشيخ عبد الباسط يتلو برواية ورش على إذاعة القرآن الكريم

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، والذي أهدى الهيئة نسخة من ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

وكان قيثارة السماء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قد سجل القرآن الكريم برواية ورش في المملكة المغربية قبل رحيله.

وبحسب بيان، يصبح بذلك المصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط ثاني مصحف مرتل تم اعتماده برواية ورش بعد الشيخ محمود خليل الحصري.

وتبدأ إذاعة القرآن الكريم بث التلاوة النادرة في الأول من يناير 2025 مع ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

يذكر أن رواية ورش عن نافع هي إحدى الروايات المتواترة التي يقرأ بها القرآن الكريم، وبينما تنتشر رواية حفص عن عاصم في مصر والمشرق العربي، تنتشر رواية ورش عن نافع في شمال وغرب إفريقيا وبعض مناطق آسيا.

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