3 زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم.. وخبير يحذر من القادم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه وقع اليوم 28 ديسمبر 2024 عدد 3 زلازل جديدة في منطقة الأخدود الإثيوبي بقوة 4.4، و4.6، و5 درجات على مقياس ريختر، بعمق 10، و10، و24 كم، الساعة 3:32، و7:12، و9:43 صباحًا بتوقيت القاهرة، أحدها على الحافة الغربية للأخدود على بعد 500 كم من سد النهضة، و100 كم من أديس أبابا.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: وقع أمس27 ديسمبر 2024 عدد 3 زلازل في منطقة الأخدود الإثيوبي بقوة 4.9، و4.4، و4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كم، الساعة 4 صباًحا، و6.46 صباحًا، و5:26 مساءً بتوقيت القاهرة، وسبقهم 3 زلازل أيام 21، و23، و26 ديسمبر الجاري بقوة 4.4، و4.6، و4.5 درجة، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة، عدد الزلازل في ديسمبر الجاري 16 زلزالًا.

وتابع أنه بذلك يصل عدد الزلازل هذا العام في إثيوبيا ومحيطها إلى 48 زلزالًا أقوى من 4 درجات أشدها 5.2 درجة في 6 أكتوبر الماضي، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، وأعلى من العام الماضي بعشرة زلازل وكان المتوسط قبل بدء التخزين في سد النهضة 2020 حوالي 5 زلازل/ سنة.

وأشار إلى أن الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 500-600 كم، أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب.

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