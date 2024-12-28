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رواتب 4000 درهم.. بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات

12:46 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
  • عرض 7 صورة
    بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 3 مهن: حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال".

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن هذه الاختبارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.

وأضافت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وتابعت: تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، يهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، بهدف تحقيق الاستقرار والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

وأشارت إلى أن الفرص المطلوبة، تشمل: 3 مُشرفين عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وتتراوح الأجور في هذه الوظائف الجديدة بين 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي، ومُدة العقد سنتين.

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