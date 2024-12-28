مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا

كتب- نشأت علي:

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن المقرر يناقش مجلس النواب أول 30 مادة من مواد مشروع القانون خلال جلسة الغد، كما يواصل المجلس مناقشة الـ 30 مادة التالية في جلسة الاثنين.

ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.

كما يناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وشهدت المناقشات في مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي، جدلًا واسعًا وسجالًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، رفضه لمشروع القانون، موجهًا عددًا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.

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