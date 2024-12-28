"العربية للتنصيع" تتعاون مع "نيرك" لإنتاج قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

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كتب- محمد سامي:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف التابع لها، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك".

وأعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، مؤكدًا أهمية هذا التكامل لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لما له من انعكاس إيجابي على الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري وتقليل الواردات.

وأوضح: نستهدف تشكيل تحالف مشترك يلبي مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر" من خلال المشاركة في المشروعات المطلوب توريدها من الوحدات المتحركة ومكوناتها والتي يتم تنفيذها داخل مصر وخارجها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم خطة الدولة لتوطين الصناعة والمخطط التنموي.

وذكر أن مصنع سيماف الرائد في صناعات السكك الحديدية، نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومؤخرًا حصل على شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS) international Railways industrial System).

ولفت إلى أن هذه الشهادة تفتح آفاقا جديدة من الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وزيادة الفرص التسويقية ودخول أسواق جديدة من خلال الحصول على عقود جديدة دوليًا، وجذب الاستثمارات في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكي.

من جانبه، أعرب المهندس كريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة.

وأشار "سعد" إلى تميز الهيئة بإنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، فضلًا عن خدمة الصيانة وما بعد البيع.

وأضاف: هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل على تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومكوناتها بفكر وإبداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.

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