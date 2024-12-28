الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وبرودة بداية من اليوم

مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة والرعدية على هذه

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي 3 درجات، حيث يوجد طقس شتوي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت أن انخفاض الحرارة نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

وتابعت منار غانم: الحرارة على القاهرة 17 درجة نهارا وتصل لـ 9 درجات ليلا، بينما تكون 7 درجات على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، وتتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات بمحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد.

وأكدت أن نشاط الرياح اليوم أقل بشكل نسبي مقارنة بأمس الجمعة، لافتة إلى أن فرص الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وهي خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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