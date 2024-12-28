"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة

كتب- عمرو صالح:

عبر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" عن صدمته ودهشته من لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بكبار المستثمرين، ورؤساء مؤسسات مالية ومصرفية، مشيراً إلى أن الحكومة ظهرت وكأنها تسمع هذا الكلام لأول مرة، بينما يقوله المواطن العادي منذ سنين، قائلا: "يا دكتور مصطفى حضرتك بتسمع الكلام ده كأنه لأول مرة".

وقال الجلاد في فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك: "يا دكتور مصطفى حضرتك رئيس الحكومة منذ عام 2018 وإحنا في 2025 والناس صرخت كتير وخبراء الاقتصاد ومواطنين عاديين قالوا يا جماعة مينفعش اللي بيحصل ده، ورغم ذلك جايين دلوقتي بتسمعوا الكلام ده من رجال الأعمال والخبراء وكأنه كلام جديد؟!.

واستشهد "الجلاد"، بكلمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى خلال الاجتماع، الذي أكد فيها أن أسعار الفائدة في البنوك -وصلت إلى 32%- وهو ما تسبب في عزوف رجال الأعمال والمستثمرين عن الاقتراض من البنوك، فتراجعت معدلات الاستثمار والانتاج وفرص العمل.

وتساءل الجلاد: "لما محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، يقول إن هناك 2360 شركة مصرية خرجت من السوق خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذهبت للاستثمار في دولة الإمارات، وأن السعودية أعلنت عن تأسيس المستثمرين المصريين حوالي 6000 شركة في المملكة خلال عدة أشهر، لابد أن نطرح سؤالاً مهماً: هل الحكومة معندهاش الأرقام دي؟.

وخلال حلقة من برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصف رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت) لقاء رئيس الوزراء مع كبار المستثمرين بالإيجابي من الناحية الشكلية، حيث شهد طرح آراء وأفكار مهمة تجاه الأوضاع الاقتصادية ومحفزات الاستثمار، لكن محتواه ومضمونه لم يكن بجديد، قائلًا: "الاجتماع إيجابي أه لكن المحتوى بتاعه عارفينه كلنا من سنين".

كما أعرب "الجلاد"، عن استنكاره لخطط الحكومة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، متسائلًا: "السنين اللي فاتت كلها كنا بنعمل إيه؟.. إحنا جايين دلوقت نسمع الكلام اللي بيتقال من سنين على القهاوي.. ورغم أن ما طرحه المشاركون في الاجتماع كلام علمي وأنا أحترمهم جميعاً، لكنه ليس جديداً، إذ قاله الجميع طوال السنوات الماضية، بل أصبح من العلم العام عند كل الناس".

وتابع: "ورغم ذلك، ظلت الحكومة تسير في اتجاه معاكس طول السنين اللي فاتت، حتى وصلنا إلى هذه الحالة الاقتصادية الصعبة، عندنا حكومة بتسمع صدى صوتها بس، وبتعمل اللي هي عايزاه، ولا تهتم إلا بأصوات المنافقين، وحاملي المباخر، والمطبلاتية".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الأربعاء الماضي، بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.