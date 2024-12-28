تجديد ثقة.. "مشالي" عضوًا بمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 3 سنوات

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد الثقة في استمرار المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عضوًا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات.

تضمن نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تقرر:

- المادة الأولى: يًعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ونواب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع.

وتشمل العضوية: اللواء مهندس أمير سيد أحمد، وأيمن الطيب سليمان، والمهندس محمد زكي السويدي، والدكتور محمود ممتاز، والمهندسة صباح مشالي، من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

- المادة الثانية: يتم دعوة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظي السويس والإسماعيلية وبور سعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة قناة السويس، وذلك بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دون أن يكون لهم صوت معدود.

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