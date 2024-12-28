بث مباشر.. رئيس الوزراء يتفقد مصانع غزل المحلة

كتب- محمد عبدالناصر:

تعرض قناة اكسترا نيوز، الآن، جانبًا من متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتأتي جولة رئيس الوزراء التفقدية بعد تشغيل تجريبي لعدد من المصانع الجديدة ورفع كفاءة القائمة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية والصادرات.

ويتفقد رئيس الوزراء، في جولته، مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير.