عمرو أديب: الجولاني قابل رئيس المخابرات العراقي بالأمس ومسدسه في جنبه

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع برئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "الجولاني قابل رئيس المخابرات العراقي بالأمس والمسدس في جنبه، الراجل ده كان من شهر بيدور على أحمد الشرع عشان يقتله وجه قابله".

وأضاف مقدم "الحكاية": مصر لديها مصالح مشتركة مع سوريا تستدعي إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات مع إدارتها الجديدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت وفدًا لمقابلة أحمد الشرع، في أحد فنادق دمشق، كما التقى وفود من قطر وتركيا.

ولفت أديب، إلى أن الموقف المصري من سوريا حتى الآن غير واضح، بالرغم من توجه العديد من الدول لبدء التعامل مع الحكام الجدد للبلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد