المالية: وقف تشغيل الهواتف المهربة حال عدم دفع الجمارك المقررة خلال 90 يوما

كتب- حسن مرسي:

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أوضح الكيلاني أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وبعد هذه الفترة سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم تُسدد رسومها.

وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط.

ولفت إلى أن هذه الظاهرة قد تجاوزت الحدود المعقولة، مما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها من دون فرض أي رسوم أو جمارك إضافية.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استقبلت مصر هواتف مهربة بقيمة 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر الجمارك.

وأكد الكيلاني أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تسببت في أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.