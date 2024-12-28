سقوط أمطار ونشاط للرياح..الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غدا السبت 28 ديسمبر وحتى الخميس 2 يناير على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أن من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع أن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 29 ديسمبر وحتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء خلال يومي الأربعاء 1 يناير والخميس 2 يناير



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