حدث في منتصف الليل| الأرصاد تحذر من طقس السبت.. والحكومة تكشف جهودها لضبط الأسعار

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة والرعدية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من "مطروح- إسكندرية- شمال البحيرة شمال كفرالشيخ- بورسعيد) على فترات متقطعة.

عمرو أديب عن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال: "سيبوا الناس تتكلم وتتبحبح"

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددًا من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مقرحاتهم الاقتصادية.

3 أشهر تدريب قبل التعاقد.. أهم بنود قانون العمل الجديد المقترح

صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.

عباس شراقي: تسجيل 41 زلزالًا متوسط الشدة في إثيوبيا عقب بناء سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المنطقة الإثيوبية تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطًا للزلازل في القارة الأفريقية، ويرجع ذلك إلى سبب جيولوجي معروف وهو وجود الأخدود الأفريقي العظيم،

عباس شراقي: سد النهضة يُشكل ضغطًا كبيرًا على القشرة الأرضية المتشققة

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من خطر الزلازل على سد النهضة، مؤكدًا أن الوزن الهائل للمياه المخزنة في البحيرة الضخمة التي أنشأها السد، بالإضافة إلى طبيعة التربة الإثيوبية المتصدعة، يزيدان من احتمالية حدوث زلازل قوية في المنطقة.

متحدث الحكومة يكشف جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

حسام موافي يوضح أعراض الذبحة الصدرية

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية وخطورتها على الإنسان، مؤكدا أن أعراضها تحدث بعد تناول الطعام.

التضامن: الدعم النقدي لذوي الهمم بلغ 8.6 مليار جنيه في 2024

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحركات وجهود وأوجه دعم الدولة لذوي الهمم.

أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تشكر قناة مصر قرآن كريم لإحيائها ذكرى وفاته

وجّهت أسرة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الشكر لقناة مصر قرآن كريم بعد إذاعتها العديد من التلاوات في ذكرى وفاته التي توافق ٢٦ ديسمبر كلّ عام.

للتوعية بمخاطر زواج القاصرات.. الأوقاف تُطلق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

أطلقت وزارة الأوقاف، ١٠ قوافل دعوية للواعظات بمديريات «القاهرة - الجيزة - الشرقية - الغربية - سوهاج - بني سويف - أسوان - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا»، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.