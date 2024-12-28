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"النيل للأخبار" تستضيف حلقة نقاشية بعنوان "صناعة الأخبار في العصر الرقمي"

02:30 ص السبت 28 ديسمبر 2024

حضر الحلقة النقاشية الكاتب أحمد المسلماني

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كتب- عمرو صالح:

استضافت قناة النيل للأخبار، الخبير الإعلامي العربي الدكتور عمار بكار في حلقة نقاشية بعنوان (صناعة الأخبار في العصر الرقمي .. أفكار وتجارب) .

تحدث ضيف اللقاء الدكتور عمار بكار عن تجاربه في تأسيس مواقع mbc نت، والعربية نت، و موقع عاجل السعودي، وبوابة العين الإماراتية، ومنصة شاهد.

وقد ناقش فريق قناة النيل للأخبار الدكتور بكار في مستجدات الإعلام الرقمي ، وتحديات الإعلام الكلاسيكي ، وحالة صناعة الأخبار التلفزيونية في العالم العربي.

حضر الحلقة النقاشية الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي أسامة كمال عضو مجلس الهيئة الوطنية، وأسامة راضي رئيس قناة النيل للأخبار، وأمل رشدي نائبة رئيس القناة.

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