لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قانون المسؤولية الطبية| 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المرضى.. تعرف عليها

06:30 ص السبت 28 ديسمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 حالات تجيز إفشاء سر متلقي الخدمة.

ويرصد مصراوي الحالات على النحو التالي:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

اقرأ أيضا:
قريبًا.. أسامة كمال يعود لتقديم "مساء dmc"

توقعات حالة الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات

قانون المسؤولية الطبية أسرار المرضى مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"النيل للأخبار" تستضيف حلقة نقاشية بعنوان "صناعة الأخبار في العصر الرقمي"

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية