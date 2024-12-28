حصاد العلاقات الثقافية الخارجية 2024.. المشاركة في مهرجانات دولية وفعاليات إقليمية

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن حصاد إنجازاتها لعام 2024، والتي حرصت الوزارة أن تشهد تلك الفعاليات والأنشطة حالة من التنوع والثراء وأن يتم تقديمها للمجتمع المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية في كافة أرجاء الوطن.

وقد شهد العام 2024 مجموعة من الإنجازات التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للجمهور.

حصاد العلاقات الثقافية الخارجية..

وفي إطار تعزيز مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية، نجحت العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف خلال عام 2024، حقق القطاع العديد من الإنجازات التي أسهمت في تنشيط الريادة الثقافية المصرية وتعزيز التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم.

استطاع القطاع تسهيل مشاركة العديد من الفرق والعروض المسرحية، السينمائية، والموسيقية المصرية في المهرجانات الدولية البارزة، ما يعكس تميز الثقافة المصرية في الخارج. ومن أبرز المهرجانات التي شاركت فيها الفرق المصرية "مهرجان أطفال السلام" في المغرب، "مهرجاني المونودراما وجرش" في الأردن، بالإضافة إلى ورشة رسوم متحركة في صربيا.

كما شارك القطاع في عدد من الاجتماعات والمنتديات الثقافية الدولية، مثل اللجنة المصرية الرومانية في بوخارست، والمنتدى الثقافي في روسيا، مما أسهم في تعزيز علاقات مصر الثقافية مع تلك الدول.

بجانب مشاركة مصر في المهرجانات العالمية، نجح القطاع في استضافة عدد من الفرق والمشاركين في الفعاليات الثقافية الدولية التي نظمتها مصر، مما يعكس قدرة مصر على استقطاب الفعاليات الدولية.

من أبرز هذه الفعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، "مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية"، "مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون"، إلى جانب "مهرجاني سماع والطبول"، والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تبرز الريادة الثقافية المصرية.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار حرص قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على تعزيز مكانة مصر الثقافية في مختلف أنحاء العالم، وتوسيع دائرة التعاون الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة. ويواصل القطاع جهوده في دعم الثقافة المصرية وتعزيز دورها كجسر للتواصل بين الشعوب.

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