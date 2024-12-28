حصاد البيت الفني للمسرح في 2024| إنتاج 13 عرضًا وجمهور التجوال يتجاوز نصف مليون مشاهد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن حصاد إنجازاتها لعام 2024، والتي حرصت الوزارة أن تشهد تلك الفعاليات والأنشطة حالة من التنوع والثراء وأن يتم تقديمها للمجتمع المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية في كافة أرجاء الوطن.

وشهد العام 2024 مجموعة من الإنجازات التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للجمهور.

حصاد البيت الفني للمسرح في 2024

سجل البيت الفني للمسرح إنتاج 13 عرضًا مسرحيًا جديدًا بالإضافة إلى عدة أمسيات رمضانية، تضمنت عروضًا مثل "رصاصة في القلب" لفرقة المسرح القومي، و"السمسمية" لفرقة مسرح المواجهة والتجوال، و"حازم حاسم جدا" لفرقة مسرح الإسكندرية.

كما تم إعادة تقديم 10 عروض مسرحية من أبرز الأعمال الفنية.

وحصلت فرق البيت الفني على عدة جوائز في الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وكان من أبرزها فوز عرض "فريدة" بجائزتي "أحسن ممثلة" و"أحسن مخرج" في مهرجان جرش للمونودراما بالأردن.

أما مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، فقد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم أكثر من 200 ليلة عرض في 170 قرية من 15 محافظة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وشاهد تلك العروض أكثر من 500 ألف مواطن.

اقرأ أيضا:

وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين